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  3. 22 Haziran 2019 11:29

Türkiye'nin kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Antalya’nın Alanya ilçesinde sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi. Siyam ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ailesi, ikizlerini ameliyat ettirmek için çareyi yurt dışında aradıklarını belirtti.

Türkiye'nin kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Alanya’da ev hanımı Fatma (33) ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel’in (44) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018’de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin Derman ve Yiğit isimlerini verdikleri siyam ikizleri, bugün bir yaşını girdi.


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Türkiye'nin kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Emeklemeye başlayan siyam ikizleri, ayağa kalkmaya çalıştığı ve biri ağlarken diğeri de gülebildiği oluyor. Kafaları farklı yönde baktığı için aynı anda aynı noktaya bakamayan ikizler, hamaktan özel yapılan beşikte uyuyor.

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Türkiye'nin kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

İkizlerin büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığı, artık birbirlerine istemeden de olsa zarar vermeye başladıklarını gözlemleniyor. İkizler, bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor.

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Türkiye'nin kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan anne Fatma Evrensel, oğlu 13 yaşındaki Kürşat’ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştiriyor.

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