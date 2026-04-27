Türkiye'nin kanını donduran bebek cinayetinde annenin eşine ettiği son telefon otaya çıktı
Bolu Gerede’de 2 aylık Ela bebeğin boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin soruşturmada sarsıcı ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Tutuklanan annenin olay sonrası eşine açtığı telefon ve ailenin daha önce aldığı psikiyatri uyarısı ortaya çıktı.
Olay, 25 Nisan Cumartesi günü Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olan anne S.C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki ilk sorgusunda, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddeden şüpheli kadın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede İlçe Adliyesi'ne sevk edildi. S.C., çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Minik Ela'nın cenazesi ise dün Demircisopran köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. C. çiftinin 2024 yılında dünyaevine girdiği, S.C.'nin ev hanımı, eşi S.C.'nin fabrika işçisi olduğu öğrenildi.
Olayın hemen ardından, cinayet şüphelisi anne S.C.'nin eşi S.C.'yi telefonla aradığı belirlendi. Annenin eşine, "Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Bu sözler üzerine paniğe kapılarak hızla evine giden baba, 2 aylık kızı Ela'nın boğazı kesilmiş haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.