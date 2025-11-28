Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi cinayetleri belgesel oluyor!
Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında tüm sanıklara hapis cezası verilmişti... Dünyaca ünlü yayın platformu HOB Max Palu ailesi dosyasını özel röportajlar ve arşiv görüntüleriyle yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyor...
2019-2020 yıllarında Türkiye'nin gündemine damga vuran Palu ailesi, Aralık 2018'de Müge Anlı'nın programına başvurarak 2008 yılında kaybolan M.T. ve bir yıl sonra ortadan kaybolan küçük M.’nin bulunması için yardım istemişti. Program ilerledikçe aile fertleri hakkında akılalmaz suçlamalar peş peşe gündeme gelmişti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008'de M.T. ve küçük kızı M.T.l'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021'de 6 sanıklı dava görüldü ve karar verildi. Sanık T.U.'ya M.T.'yi 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan İ.P., H.P. ve A.P. ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmış E.U.'ya 12 yıl ay hapis, o dönem yaşı küçük olan F.P.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişyi. O dönem F.P. ve H.P. tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etti. Yargıtay, kararı usulen bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla, sanıklar yeniden yargılandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık T.U., tutuksuz sanıklar H.P., A.P., İ.P., E.U. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Yargıtay kararı bozulmasının bir kısım maddelerini kabul edip, sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri konusunda diretme kararı vermişti.
Mahkeme heyeti, T.U.'nun 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklar H.P., A.P., İ.P., E. U., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen F.P. hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti T.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmalarına karar verdi.
Türkiye'nin en çarpıcı aile skandallarından biri olan Palu Ailesi vakası, dünyaca ünlü dijital platform HBO tarafından belgesel olacak.