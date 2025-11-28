Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi cinayetleri belgesel oluyor!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008'de M.T. ve küçük kızı M.T.l'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021'de 6 sanıklı dava görüldü ve karar verildi. Sanık T.U.'ya M.T.'yi 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan İ.P., H.P. ve A.P. ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmış E.U.'ya 12 yıl ay hapis, o dönem yaşı küçük olan F.P.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişyi. O dönem F.P. ve H.P. tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etti. Yargıtay, kararı usulen bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla, sanıklar yeniden yargılandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık T.U., tutuksuz sanıklar H.P., A.P., İ.P., E.U. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Yargıtay kararı bozulmasının bir kısım maddelerini kabul edip, sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri konusunda diretme kararı vermişti.