Türkiye'nin karpuz timi tarlada iş başında

Olgunlaşmamış karpuzların olduğu tarlalarda hasada engel olan tim, toplanmış ham karpuzlara rastladığında ise ürünün imha edilmesine karar veriyor. Ekipler, zaman zaman yollarda da karpuz yüklü kamyon ve traktörleri denetliyor. Ham karpuz timleri, hasadın sona erdiği ağustos ayı ortasına kadar görev yapıyor. Denetimlerle hem Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzunun marka değeri korunuyor hem de tüketiciye ham ürün satışının önüne geçiyor.