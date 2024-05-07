Türkiye'nin karpuz timi tarlada iş başında
Adana'da ham karpuz timi, şehrin coğrafi işaret tescilli ürünü karpuzun marka değerini korumak için erken hasadı önlemeye yönelik denetim yapıyor.
Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, tadı ve kokusuyla dikkati çeken bu ürünün hasadına yakında başlanacak.
Ham karpuzların piyasaya sürülmesinin önlenmesi için erken hasadın önüne geçilmesi gerekiyor. Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu amaçla son yıllarda ham karpuz timi oluşturarak tarlaları denetliyor.
Karpuz üreticisi, hasat yapmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi veriyor. Müdürlük, bu bilgilendirme doğrultusunda timi hasat yapılacak tarlaya yönlendiriyor. Ham karpuz timi, tarlada karpuzu kesip tadını ve rengini kontrol ediyor.
Olgunlaşmamış karpuzların olduğu tarlalarda hasada engel olan tim, toplanmış ham karpuzlara rastladığında ise ürünün imha edilmesine karar veriyor. Ekipler, zaman zaman yollarda da karpuz yüklü kamyon ve traktörleri denetliyor. Ham karpuz timleri, hasadın sona erdiği ağustos ayı ortasına kadar görev yapıyor. Denetimlerle hem Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzunun marka değeri korunuyor hem de tüketiciye ham ürün satışının önüne geçiyor.