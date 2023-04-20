Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit

Öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun karayolunun bazı bölgelerinde araçların tampon tampona ilerlediği görülürken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu gözlemlendi.