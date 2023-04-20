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Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit

Türkiye'nin 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit - Resim: 1

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğine takıldı.

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Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit - Resim: 2

Öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun karayolunun bazı bölgelerinde araçların tampon tampona ilerlediği görülürken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu gözlemlendi.

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Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit - Resim: 3

Araç trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik kazaları da meydana geldi. D200 karayolu üzerindeki Işıklar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. 

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Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit - Resim: 4

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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