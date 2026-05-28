Türkiye'nin kilit kavşağında bayram trafiği... Dönüşte büyük kaos bekleniyor!
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik durumu havadan görüntülendi. Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunda bayram yoğunluğu akıcı bir şekilde ilerlerken, D765 Kayseri yolunda trafiğin normal seyrettiği bildirildi.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yollardaki hareketliliği bayramın ikinci gününde de sürüyor.
Türkiye'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve tam 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de bayram trafiği dron ile havadan görüntülendi.
Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geçiş sağlayan sürücülerin can damarı olan ve "kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale güzergahında araç yoğunluğu yaşanıyor. Havadan çekilen son dakika görüntülerinde, özellikle Ankara-Kırıkkale D200 kara yolu üzerinde belirgin bir araç hareketliliği olduğu gözlendi. Trafiğin yoğun olmasına rağmen durma noktasına gelmediği ve akıcı bir şekilde ilerlediği bildirildi.
Öte yandan Kırıkkale-Kayseri bağlantısını sağlayan D765 kara yolunda ise Ankara yönüne kıyasla çok daha sakin bir trafik akışı hakim.