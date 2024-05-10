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Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta

Adana’da gül üreticilerinde Anneler Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından 3 liraya satılan gül, çiçekçilerde ve internette 20 ile 40 TL arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta - Resim: 1
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Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta - Resim: 2

Anneler Günü’ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Adana’nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta - Resim: 3

Yurt içindeki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olurken fiyatlar ise sıcaklar nedeniyle adeta dibi gördü.

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Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta - Resim: 4

Hava sıcaklığının son günlerde 35-40 dereceye ulaştığı Adana’da seradaki güller tamamen olgunlaştı ve hasada hazır hale geldi. Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 3 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 20-30 TL, internette ise 40-50 TL arasında satılıyor.

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