Türkiye'nin kış turizmi başkentinde saatler süren büyük rezalet

Saatlerdir bekleyen vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederken, bazı vatandaşlar ise, "Güvenlik önemli, bu nedenle bakım yapılması güzel. Uzun süredir bekliyoruz ama bu güzel havada manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. Son yılların en gözde kış mevsimini yaşayan Uludağ'da kar kalınlığı ise 116 santimetre olarak ölçüldü.