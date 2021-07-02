Türkiye'nin ''Koca Yusuf''ları Türk mühendislerin elinde gökyüzüne yükseliyor

Taşan, Türkiye'nin A400M uçağının üretim ortaklarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü A400M bakımları konusunda çok geniş kabiliyetlere sahiptir. Dünyada Airbus tesisi dışında ağır bakımların yapıldığı sadece biz varız. Tek tesisiz. Bunun yanında Airbus ile görüşmelerimiz devam ediyor. Uçakların güncel konfigürasyona ulaşması için gerçekleştirilen retrofit faaliyetleri de Kayseri tesislerinde yapılmaktadır. Önümüzde 8 uçağımız daha var, toplam 8 uçak yapacağız. Almanya, Fransa gibi ülkelere de açığız, onların retrofit isteklerini de karşılayabilecek durumdayız."