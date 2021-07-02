Türkiye'nin ''Koca Yusuf''ları Türk mühendislerin elinde gökyüzüne yükseliyor
A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.
Fabrikada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında konuşlandırılan ve Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katan "uçan kale"lerin bakımları yapılabiliyor.
Türkiye ise A400M'lere retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini Airbus dışında uygulayabilen tek ülke durumunda bulunuyor. Atılan bu yeni adımla Türkiye, dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığını artırarak ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladı.
2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AA muhabirine, fabrikada pervaneli büyük uçakların bakımının yapıldığını söyledi. Uçakların imalat ve ünitelerinin yapıldığını da vurgulayan Taşan, A400M'in stratejik özelliklere sahip bir nakliye uçağı olduğunu anlattı.
Taşan, Türkiye'nin A400M uçağının üretim ortaklarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü A400M bakımları konusunda çok geniş kabiliyetlere sahiptir. Dünyada Airbus tesisi dışında ağır bakımların yapıldığı sadece biz varız. Tek tesisiz. Bunun yanında Airbus ile görüşmelerimiz devam ediyor. Uçakların güncel konfigürasyona ulaşması için gerçekleştirilen retrofit faaliyetleri de Kayseri tesislerinde yapılmaktadır. Önümüzde 8 uçağımız daha var, toplam 8 uçak yapacağız. Almanya, Fransa gibi ülkelere de açığız, onların retrofit isteklerini de karşılayabilecek durumdayız."