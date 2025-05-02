Türkiye'nin konuştuğu 2 yaşındaki bebeğe şiddette kan donduran ifade!

İddiaya göre, başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan bebek, ısırıldı, yakılmaya çalışıldı ve bir duvara çarpıldı. Yaşanan olayın ardından, şüpheli S.D. gözaltına alındı ve tutuklandı. Failin polisteki ifadesi ise kan dondurdu.