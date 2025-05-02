Türkiye'nin konuştuğu 2 yaşındaki bebeğe şiddette kan donduran ifade!
Denizli'de yaşanan bebeğe şiddet olayında minik bebek hastanede tedavi altına alınırken, tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne süren şüpheli bebeği annesinin darbetmiş olabileceğini öne sürdü.
Türkiye, Denizli'de 2 yaşındaki A.K. adlı bebeğin maruz kaldığı şiddetle sarsıldı. A.K. bebek, annesi S.D.’nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman Danış tarafından feci bir şekilde darp edildi.
İddiaya göre, başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan bebek, ısırıldı, yakılmaya çalışıldı ve bir duvara çarpıldı. Yaşanan olayın ardından, şüpheli S.D. gözaltına alındı ve tutuklandı. Failin polisteki ifadesi ise kan dondurdu.
Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki anne S.D. , bebeği A.K.'yi Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdiğinde, küçük çocuğun vücudunda şiddet izleri olduğu fark edildi. Hastane personeli, durumdan şüphelenerek durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ilk kontrollerde, bebeğin sağ gözünün tamamen kapanmış, sağ kolunda yara oluşmuş ve vücudunda şiddet izleri olduğu tespit edildi.
Bebeğin annesi, ifadesinde çocuğunun şiddete uğramasından S.D. 'yi sorumlu tuttu. Soruşturma sonucu, S.D. ve anne S.D. gözaltına alındı. S.D.’nin, bebeği hem ısırdığı, hem de yakmaya çalıştığı öne sürüldü. Bebeğin vücudunda, bir duvara çarpılmasından kaynaklanan darp izleri de bulundu. Emniyet'teki işlemlerinin ardından, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.