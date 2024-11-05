Türkiye'nin konuştuğu Beyoğlu'ndaki taciz dehşetinde istenen cezalar belli oldu

Biri taciz ederken diğeri etrafı kolaçan etti

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İ.A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada S.T.'nin elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ö.K.'nin etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.