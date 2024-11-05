Türkiye'nin konuştuğu Beyoğlu'ndaki taciz dehşetinde istenen cezalar belli oldu
İstanbul Beyoğlu'nda genç kadını sokak ortasında taciz eden iki şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerden Ö.K.'nin ifadesinde, ''İyi niyetli dokunmuş olabilirim'' dediği öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İ.A.’nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ö.K. (27) ve S.T.'ye (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İ.A.’nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüphelilerin yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.
Biri taciz ederken diğeri etrafı kolaçan etti
Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İ.A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada S.T.'nin elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ö.K.'nin etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.
"İyi niyetli dokunmuş olabilirim’’
İddianamede, şüpheli Ö.K.'nin ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli S.T.'nin ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İ.A.’nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.
30’ar yıla kadar hapis talebi
Müşteki İ.A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İ.A.’nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ö.K. ile S.T.'nin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.