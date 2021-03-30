Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili yeni gelişme!
Esra Erol'un programında, isimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli adama kaçtığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.
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Olayın ardından bir şok da sosyal medyada yaşandı. Eltilerden Hamide Duran ve Zeynep Ergül'ün benzerliği herkesi şoke etti. İkilinin fotoğrafını yan yana getiren kullanıcılar, ‘aynı kişi mi?’ diye düşünmeden edemedi. İşte o flaş iddia…
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Esra Erol programında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu.
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Küçük elti Hamide haftalar sonra 'Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım' sözlerine kullandı.
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