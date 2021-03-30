Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili yeni gelişme!

Olayın ardından bir şok da sosyal medyada yaşandı. Eltilerden Hamide Duran ve Zeynep Ergül'ün benzerliği herkesi şoke etti. İkilinin fotoğrafını yan yana getiren kullanıcılar, ‘aynı kişi mi?’ diye düşünmeden edemedi. İşte o flaş iddia…