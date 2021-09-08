Türkiye'nin konuştuğu falaka olayında yeni detaylar

KADINLARDAN BİRİ EŞİYMİŞ

Falaka olayıyla gündeme gelen Erkan T. "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların bir kısmının 12 yıl önce çekildiğini ve kırmızı koltukta falakaya yatırdığı kadının eşi olduğunu söyledi.