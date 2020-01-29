Türkiye'nin konuştuğu hayırsever deprem bölgesinde ortaya çıktı

‘Robin Hood’ olarak anılan hayırsever iş insanı, mahalle ve köy bakkallarına da giderek, borç defterinde uzun süre borcunu ödeyemeyen kişilerin borçlarını kapattı. Çocuklara da 200'er TL harçlık dağıtan iş insanı depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybeden Cahide Erdağ'a ayrıca 5 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan aldı. İş insanının İstanbul’da olduğu gibi çok sayıda kişiyle birlikte dağıtımı yaptığı öğrenildi.