Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti

BOŞ ARSADA BULUNMUŞTU

F. hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. F.'yi ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan H.F., özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine F., tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.