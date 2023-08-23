Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti
Suriye'de başıboş köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi gören Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Suriye'nin Tel Abyad kentinde başıboş köpeğin ısırdığı H.F. (30) yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan F.'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos’ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen F., burada bir odada karantinaya alındı.
H.F., odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı. Hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, telefonu alıp kaçan kişinin H.F. olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.
BOŞ ARSADA BULUNMUŞTU
F. hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. F.'yi ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan H.F., özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine F., tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
H.F., bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. F.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.