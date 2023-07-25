Türkiye'nin ''kurbağa adamları'' iş başında
Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi'nin 'kurbağa adam' ve 'gemi adamları', Van ve çevre illerdeki göl, gölet ve akarsularda hayat kurtarıyor.
Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’ne bağlı Deniz polisinin 17 kişiden oluşan 'Kurbağa adam’ ve 'Gemi adamları’, sorumluluk bölgeleri olan Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da bir çok boğulma vakasına müdahalede bulundu.
DHA'nın haberine göre özellikle Van Gölü'nde yaşanan boğulma vakalarına karşı gerekli önlemleri alıp, aldıkları ihbar üzerine saatteki hızları 65 kilometreyi bulan botlarla olay yerine kısa sürede ulaşan dalgıç ekip, su altı intikal aracıyla 35 metre derinliğe kadar inebiliyor. Daha derin ve dalgıçların ulaşamadığı yerlerde ise ROV cihazı kullanılıyor.
Göl altında 200 metre derinliğe kadar inebilen ve burada arama, tarama ve keşif yapabilen ROV ile tespit edilen ceset ve her türlü cisim çıkarılabiliyor. Gölde boğulma tehlikesi geçirenler için de dalgıçlar, uzaktan kumanda edilebilen can simidi kullanıyor.
Koruma Şubesine bağlı Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'nde görevli Komiser Mustafa Ali Adak, deniz araçları ve ekipmanlarla halkın emniyeti için görev yaptıklarını, 10 gemi ve 7 kurbağa adamdan oluşan ekibin 2013'ten bugüne kadar 308 vakaya müdahalede bulunduğunu söyledi.