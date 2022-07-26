Türkiye'nin kuruyan 300 yıllık ağaçlar yeniden tohum verdi
Kaçkar Dağları Milli Park alanında yaklaşık 300 yaşında olduğu tahmin edilen, Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanındaki ağaçlar, 10 yıl aradan sonra yeşermeye başladı.
Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği alandaki ağaçlarda 2010 yılından sonra mantar ve şimşir yanığı hastalığı tespit edildi.
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Hastalık sonrası şimşirlerin gövde ve dallarında çürümeler, odun dokusunun niteliğinde bozulma ve zaman içinde ağaçlarda kuruma baş gösterdi.
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Akademisyen ve uzmanlardan oluşan 7 kişilik çalışma grubu, TÜBiTAK tarafından desteklenen "Şimşir Ağaçları Hastalık Etkenine Karşı Biyolojik Mücadele" projesini hayata geçirdi.
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2019 yılında "hayalet orman" olarak adlandırılan şimşir parkında henüz can suyunu kaybetmemiş şimşir ağaçlarının yeniden yeşermeleri ve canlanmaları için biyolojik mücadele yürütüldü.
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