Türkiye'nin kuş cennetinin son halini gören gözlerine inanamadı

Türkiye'deki 453 kuş türünün yarısını barındıran ve aynı zamanda yalnız yerel türlerin değil, flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanlarından birine ev sahipliği yapan 95 kilometrekarelik Ercek Gölü'nün birçok sazlık ve sulak alanının bu yıl tamamen kuruduğu gözleniyor.