Türkiye'nin kuş cennetinin son halini gören gözlerine inanamadı
Van Gölü'ndeki gözle görülür çekilmenin ardından Türkiye'deki 453 kuş türünün yarısını barındıran havzadaki Erçek Gölü de metrelerce çekildi.
Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde gözle görülür çekilme devam ederken, 'kuş cenneti' diye tabir edilen Erçek Gölü'nde de aynı sorun yaşanıyor.
Türkiye'deki 453 kuş türünün yarısını barındıran ve aynı zamanda yalnız yerel türlerin değil, flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanlarından birine ev sahipliği yapan 95 kilometrekarelik Ercek Gölü'nün birçok sazlık ve sulak alanının bu yıl tamamen kuruduğu gözleniyor.
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü'nün doğusunda kalan alanların iklim değişikliği sürecinden olumsuz etkilenen sahalar olduğunu söyledi.
Hava sıcaklıklarının fazla, yağışın daha az düştüğünü, yağış şeklinin ve mevsimler içinde düştüğü aylar ile yağış miktarının da değiştiğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, buharlaşmanın da hızlı arttığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: