Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar
Artvin'in Maden köyünde kış aylarında köylüler cenazelerini defnetmek için önce 2 kilometrelik karlı yolu kızakla geçmek ve ardından 2 metrelik karın altındaki mezarı kazmak zorunda kalıyor
Kaynak: İHA
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Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyü sakinleri kar yağışı sonrası cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalırken, cenazelerini kızakla taşıyorlar.
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Kış aylarında çoğunlukla yaşlıların yaşadığı Maden köyünde yaşayanlar her kar yağışı sonrası cenazelerini, köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalıyor.
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Yoğun kar yağışında kapanan yollar açılmayınca, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor. Köyün içinde bulunan yollar dar olması nedeniyle iş makineleri mezarlığa giden yolu açamıyor.
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