Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar

Yoğun kar yağışında kapanan yollar açılmayınca, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor. Köyün içinde bulunan yollar dar olması nedeniyle iş makineleri mezarlığa giden yolu açamıyor.