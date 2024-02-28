  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar

Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar

Artvin'in Maden köyünde kış aylarında köylüler cenazelerini defnetmek için önce 2 kilometrelik karlı yolu kızakla geçmek ve ardından 2 metrelik karın altındaki mezarı kazmak zorunda kalıyor

Kaynak: İHA
Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar - Resim: 1
1 / 12
Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar - Resim: 2

Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyü sakinleri kar yağışı sonrası cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalırken, cenazelerini kızakla taşıyorlar.

2 / 12
Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar - Resim: 3

Kış aylarında çoğunlukla yaşlıların yaşadığı Maden köyünde yaşayanlar her kar yağışı sonrası cenazelerini, köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalıyor. 

3 / 12
Türkiye'nin ''kutupları''nda her acı günlerinde kabusu yaşıyorlar - Resim: 4

Yoğun kar yağışında kapanan yollar açılmayınca, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor. Köyün içinde bulunan yollar dar olması nedeniyle iş makineleri mezarlığa giden yolu açamıyor.

4 / 12