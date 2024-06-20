Türkiye'nin Maldivleri bayramda doldu taştı

Yaklaşık 20 seneden beri İzmir’den Salda Gölü’nü ziyarete gelen Osman Beytut, "2 senedir gelemiyordum, yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında harika olmuş burası. Eskiden çok kötüydü, çok kalabalıktı şimdi ise harika olmuş, çok beğendim. Zaten ben buradan evli olduğum için her sene ziyaret etmeye çalışıyorum" dedi.