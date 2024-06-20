Türkiye'nin Maldivleri bayramda doldu taştı
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akının uğradı.
Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Salda Gölü 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri oldu. Bembeyaz kumsalları, turkuaz rengi sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü’ne gelen tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde göle girerek tatilin tadını çıkardılar.
Daha çok günübirlik gruplardan oluşan tatilcilerin yanı sıra çadırlarını alıp gelen ve bungalov evlerde konaklayan tatilciler de burada vakit geçiriyor.
Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısında dörtte üç oranda azalma görülürken 4 günlük bayram süresince Salda Gölü yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Yaklaşık 20 seneden beri İzmir’den Salda Gölü’nü ziyarete gelen Osman Beytut, "2 senedir gelemiyordum, yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında harika olmuş burası. Eskiden çok kötüydü, çok kalabalıktı şimdi ise harika olmuş, çok beğendim. Zaten ben buradan evli olduğum için her sene ziyaret etmeye çalışıyorum" dedi.