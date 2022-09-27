Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde beyaz kumsallarda kararma, suda ise salyalaşmanın arttığı belirtildi. Uzmanlar acil bir şekilde önlem alınması gerektiğini söylüyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün beyaz kumsallarında kararmaların arttığı bildirildi.
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Uzmanlar bu durumun gölün geleceği açısından "çok tehlikeli" olduğunu belirtiyor.
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Konuyla ilgili Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'ne kesinlikle girilmemesi, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği çağrısında bulundu.
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Dr. Erol Kesici, son günlerde göl kenarındaki beyaz kumullarda kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dair sorunlara dikkat çekti.
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