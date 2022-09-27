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Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde beyaz kumsallarda kararma, suda ise salyalaşmanın arttığı belirtildi. Uzmanlar acil bir şekilde önlem alınması gerektiğini söylüyor.

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber - Resim: 1

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün beyaz kumsallarında kararmaların arttığı bildirildi.

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Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber - Resim: 2

Uzmanlar bu durumun gölün geleceği açısından "çok tehlikeli" olduğunu belirtiyor.

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Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber - Resim: 3

Konuyla ilgili Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'ne kesinlikle girilmemesi, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber - Resim: 4

Dr. Erol Kesici, son günlerde göl kenarındaki beyaz kumullarda kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dair sorunlara dikkat çekti.

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