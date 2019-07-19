Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

'İLÇE NÜFUSU 7-8 KATINA ÇIKIYOR'



Yeşilova ilçe nüfusunun 5 bin 500 iken yaz aylarında 7-8 katına çıktığını kaydeden Baysal, “Personel ve bütçemiz 5 bin 500 nüfusa göre. Bu yıl Burdur'da tüm ilçelere İŞKUR tarafından personel desteği sağlanırken, günlük 20-30 bin ziyaretçinin geldiği Yeşilova için belediyeye bu destek verilmedi. Burdur'da bu desteği alamayan tek belediye Yeşilova. Dolayısıyla belediye bütçemiz imkanlarına göre 5 bin 500 nüfusa göre işçi kadromuz var. Personelimiz cansiperane çalışmasına rağmen ne bütçe, ne kadro olarak gelen turiste yetişemiyoruz. Burada ne kadar iyi hizmet verilirse, ziyaretçi o kadar memnun ayrılır ve Burdur'un, Yeşilova'nın tanıtımı için de çok önemli" diye konuştu.