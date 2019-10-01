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  3. 01 Ekim 2019 17:47

Türkiye'nin Maldivleri Suluada'da sezon uzadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin Maldivleri Suluada'da sezon uzadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

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Türkiye'nin Maldivleri Suluada'da sezon uzadı

Denizin durgun, havanın sıcak olması nedeniyle adaya yapılan tekne turları 10 Ekim'e kadar devam edecek. Eşsiz manzara eşliğinde adaya gidenlere zaman zaman yunus sürüleri de eşlik ediyor.

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Türkiye'nin Maldivleri Suluada'da sezon uzadı

'Deniz-kum-güneş' üçlemesinin merkezi, 640 kilometrelik sahil bandında 210'u mavi bayraklı plajın yanı sıra eşsiz koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya'da, tatilcilerin yeni rotası Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada oldu.

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Türkiye'nin Maldivleri Suluada'da sezon uzadı

Adayı, başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden yaz boyunca her gün 60'a yakın tekneyle 2 binin üzerinde tatilci ziyaret ediyor.

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