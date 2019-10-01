Türkiye'nin Maldivleri Suluada'da sezon uzadı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.
Denizin durgun, havanın sıcak olması nedeniyle adaya yapılan tekne turları 10 Ekim'e kadar devam edecek. Eşsiz manzara eşliğinde adaya gidenlere zaman zaman yunus sürüleri de eşlik ediyor.
'Deniz-kum-güneş' üçlemesinin merkezi, 640 kilometrelik sahil bandında 210'u mavi bayraklı plajın yanı sıra eşsiz koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya'da, tatilcilerin yeni rotası Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada oldu.