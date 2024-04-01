Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı
Sivas'ta rengi ve yapısıyla dünyadaki mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları definecilerin hedefi haline geldi.
Kaynak: İHA
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Sivas merkeze uzaklığı 23 kilometre olan Eğribucak köyünde bulunan ve Dünyada ki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıkları yaz kış doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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Özellikle yaz ayında kızıllaşarak adeta Mars’ın yüzeyini andıran kayalıklar bu sebeple ‘Dünyada ki Mars’ olarak adlandırılıyor.
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Zaman zaman definecilerin hedefi olan kayalıklar jandarma ekiplerinin bölgede arttırdığı devriyeler sonrası bölgeye adeta yanaşamıyor.
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