Türkiye'nin masmavi cennetiydi.. Son hali korkunç!
Türkiye’nin göllerinde alarm zilleri çalmaya devam ederken bir zamanlar kuşlara yuva olan masmavi Burdur Gölü’nden de kötü haber geldi.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölde 50 yıl önce 7.5 milyar ton olan su kapasitesinin 3.4 milyara düştüğünü açıkladı. Kesici, kaçak sondajlarla yeraltı sularının çekildiğini, kirliliğin de gidişatı olumsuz etkilediğini belirtti. Doğa fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ise kurumanın hızla arttığı bölgede çektiği kareleri ‘Burdur Gölü kan ağlıyor’ notuyla paylaştı.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur Gölü'nde göl aynasının yüzde 45 oranında küçüldüğünü belirterek, 50 yıl önce 7,5 milyar ton olan su kapasitesinin 3,4 milyar tona düştüğünü söyledi. 2018'de gölün kuruyan alanlarındaki su birikintilerini fotoğraflayıp, 'Burdur Gölü'nün gözyaşları' diyerek paylaşan doğa fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ise 4 yıl sonra kurumanın hızla arttığı bölgede yeni çektiği kareyi bu kez 'Burdur Gölü kan ağlıyor' notu ile paylaştı.
Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Burdur Gölü, gün geçtikçe kuruyor. Buharlaşma, kirlilik, yasal veya kaçak yapılan on binlerce sondaj ve gölü besleyen derelere inşa edilen gölet ya da barajlar nedeniyle kuruyan Burdur Gölü'nün, Isparta'ya sınırı tamamen kayboldu. Burdur sınırları içinde kalan gölün, kuruyan alanlarında küçük su birikintileri bulunuyor. 2018 yılında su birikintisinden sızan iki akıntıyı fotoğraflayıp, 'Burdur Gölü'nün gözyaşları' diyerek paylaşan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Tamer Yılmaz, 4 yıl sonra kurumanın hızla arttığı bölgede yeni görüntü çekti. Yılmaz, bu kez çektiği fotoğrafı, 'Burdur Gölü kan ağlıyor' notu ile paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan notta Yılmaz, "Göl çekildikçe göl tabanındaki gözeler de bir bir açığa çıkıp, bu gözelerden çıkan sular da göle ulaşmaya çalışıyor. Ama burada diğer gözelerden farklı olarak kan ağlıyor sanki" dedi.
Eğirdir, Beyşehir, Salda ve Burdur gibi birçok gölde araştırmalar yürüten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, göl aynasının yüzde 45 oranında küçüldüğünü söyledi. Dr. Kesici, gölün 50 yıl önce 7,5 milyar ton olan su kapasitesinde yüzde 55 kayıp yaşandığını belirterek, 3,4 milyar ton su kapasitesi kaldığını dile getirdi.