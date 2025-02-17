Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü GÖKSUR'dan tam isabet!

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ASELSAN ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen nokta hava savunma sistemi GÖKSUR'un, su üstü platformundan ilk test atışını TCG BEYKOZ'dan Sinop açıklarında başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.