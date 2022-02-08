Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet!

12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip. Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5’in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5’inci bot olduğu bildirildi.