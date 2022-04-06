Türkiye'nin milli gururu ATAK helikopterinin ilk teslimatı yapıldı
ATAK taarruz helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla teslim töreni gerçekleştirildi.
Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Atak Helikopteri, Filipinler'e teslim edildi. Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı. Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi.
ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir, "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz" dedi.
Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
ATAK HELİKOPTERİ HAKKINDA
T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilmiştir. 7 Eylül 2007 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde TUSAŞ Ana Yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlenmiştir.