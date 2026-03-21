Türkiye'nin naranciye deposunda hasat zamanı: Kilosu 500 TL'den satılıyor

‘TÜRKİYE’DE NEKTARİNİN YÜZDE 44’Ü MERSİN’DE ÜRETİLİYOR’

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz ise “Türkiye’nin ilk nektarin hasadı Mersin’de yapılır. Kademeli olarak yaylalara kadar hasat devam eder. Şubat başı gibi hasada başlar ekim sonuna kadar hasat yapılır. Mersin’de 150 ile 170 bin ton arasında üretim var. Türkiye’de nektarinin yüzde 44’ü Mersin’de üretilmektedir. Türkiye genelinde ise yaklaşık 450 bin ton üretim var. İhracatı da düşündüğümüzde müthiş bir döviz getirisi var. Nektarin vitamin bakımından zengin, kalori bakımında düşük olduğu için şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir” diye konuştu. (DHA)