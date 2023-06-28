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Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu

Türkiye'nin oksijen deposu cenneti Uzungöl Kurban Bayramı tatilinde de tatilci istilası altına girince, yemyeşil doğanın tertemiz havasındaki egzoz kaynaklı partikül seviyesinde korkunç bir artış gözlemlendi.

Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu - Resim: 1

Hava kalitesinin memnun edici düzeyle olduğu ölçümlenen Trabzon’un ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, son aylarda havadaki partikül seviyesinin arttığı gözlemlendi. 

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Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu - Resim: 2

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl'de, araçların egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirterek, "Partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Bu Uzungöl için korkunç bir değer" dedi.

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Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde kurulan 360 istasyondan Türkiye’nin hava kalitesi anlık takip edilip, kirlilik seviyesi ölçülüyor, kentlerde hava kirliliği politikaları oluşturuluyor. 

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Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu - Resim: 4

Ağ haritasına göre, Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, hava kalitesinin memnun edici düzeyde olduğu ölçümlendi. Haritada yeşille işaretli, çam ve ladin ağaçları ile kaplı ormanların arasında bulunan Uzungöl'de son aylarda havadaki partikül seviyesinin de arttığı gözlemlendi. 

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