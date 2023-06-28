Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu

Ağ haritasına göre, Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, hava kalitesinin memnun edici düzeyde olduğu ölçümlendi. Haritada yeşille işaretli, çam ve ladin ağaçları ile kaplı ormanların arasında bulunan Uzungöl'de son aylarda havadaki partikül seviyesinin de arttığı gözlemlendi.