Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu
Türkiye'nin oksijen deposu cenneti Uzungöl Kurban Bayramı tatilinde de tatilci istilası altına girince, yemyeşil doğanın tertemiz havasındaki egzoz kaynaklı partikül seviyesinde korkunç bir artış gözlemlendi.
Hava kalitesinin memnun edici düzeyle olduğu ölçümlenen Trabzon’un ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, son aylarda havadaki partikül seviyesinin arttığı gözlemlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl'de, araçların egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirterek, "Partikül madde seviyelerinde 70 mikrogram gibi yüksek pikler görüyoruz. Bu Uzungöl için korkunç bir değer" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde kurulan 360 istasyondan Türkiye’nin hava kalitesi anlık takip edilip, kirlilik seviyesi ölçülüyor, kentlerde hava kirliliği politikaları oluşturuluyor.
Ağ haritasına göre, Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, hava kalitesinin memnun edici düzeyde olduğu ölçümlendi. Haritada yeşille işaretli, çam ve ladin ağaçları ile kaplı ormanların arasında bulunan Uzungöl'de son aylarda havadaki partikül seviyesinin de arttığı gözlemlendi.