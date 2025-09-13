Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var
Mersin'in Mut ilçesinde "ölüm virajı" olarak bilinen noktatada yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, öğle saatlerinde Mut ilçesi ile Karaman yolu Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan 'ölüm virajı' olarak adlandırılan yerde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi istikametinden gelen Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü tırın freni patlayarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı şeritten gelen Şahin K. yönetimindeki Diyarbakır firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsüne çarpan tır hurdaya döndü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
