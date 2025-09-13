  1. Anasayfa
  Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var!

Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Mersin'in Mut ilçesinde "ölüm virajı" olarak bilinen noktatada yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Resim: 1

Kaza, öğle saatlerinde Mut ilçesi ile Karaman yolu Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan 'ölüm virajı' olarak adlandırılan yerde meydana geldi. 

Resim: 2

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi istikametinden gelen Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü tırın freni patlayarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. 

Resim: 3

Bu sırada karşı şeritten gelen Şahin K. yönetimindeki Diyarbakır firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsüne çarpan tır hurdaya döndü.

Resim: 4

 Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

