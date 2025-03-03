Türkiye'nin onlarca yıldır bitmeyen 565 kişilik davası ''pes'' dedirtti
Türk sinemasının efsane oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Davacı filmi Ordu'da gerçek oldu...
Ordu'da 1989 yılında açılan ve açılmadan öncesinde de insanların uğraştığı dava 36 yıldır sonuca ulaşamıyor. Davacılardan vefat edenlerin olması ve yapılan itirazlar üzerine mahkeme sürekli olarak uzarken, akıllara ise Kemal Sunal'ın 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmi geliyor. Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde 1989 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan dava, aradan geçen 36 yılın ardından halen devam ediyor. 1989 yılında açılan dava 2014 yılında karar çıksa da insanlar tapularını alamadı, 2016 yılında yeni bir dava açıldı, 7 yıl süren dava 2024 yılında neticelense de dosya şu anda 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında. İnsanlar, doğup büyüdükleri mahallede bulunan ev ve iş yerlerinin tek bir tapu altında olduğunu, bu nedenle sürekli olarak sıkıntılar çektiklerini belirtiyor.
Mahkeme açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan dava, günümüzde 556 kişiyi ilgilendiriyor. Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara ise Kemal Sunal'ın başrolde olduğu, çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getiriyor. Taraflar, çocukluk yıllarında izledikleri Davacı filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtiyor.
Davacı avukatlarından Mehmet Akif Coşkan, "İlçenin Kurtuluş Mahallesi'nde Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Burada 556 kişilik davalı ve davacı topluluğu var. Burada 1989 yılında kadastro tespitine yapılan itiraz maalesef 2014 yılında karara çıkıyor, bu süreçte davacıların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı tutuklananlar dahi var. Böyle bir süreçte dava 2014 yılında sona erdi ancak mahalle sakinleri halen tapularına ulaşamadı, bu davadan sonra 2016 yılında yine yerle alakalı bazı kişiler tarafından ‘tapu iptali' ve ‘tescil' davası açıldı. Bu davalar da 7 yıl kadar sürdü ve 2024 yılında neticelendi. Halen 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında" dedi.
İnsanların 50 yılı aşkın bir süredir tapu beklediklerini aktaran Av. Coşkan, "Biz burada yargının bu konuda biraz zayıf kaldığını düşünüyoruz. Bir davanın bu kadar uzun sürmesinin hayatın olan akışına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Burada müvekkillerimiz halen arazi ve tapu beklemekte. Biz yüce adalete sığınıyoruz" diye konuştu.