Türkiye'nin onlarca yıldır bitmeyen 565 kişilik davası ''pes'' dedirtti

Davacı avukatlarından Mehmet Akif Coşkan, "İlçenin Kurtuluş Mahallesi'nde Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Burada 556 kişilik davalı ve davacı topluluğu var. Burada 1989 yılında kadastro tespitine yapılan itiraz maalesef 2014 yılında karara çıkıyor, bu süreçte davacıların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı tutuklananlar dahi var. Böyle bir süreçte dava 2014 yılında sona erdi ancak mahalle sakinleri halen tapularına ulaşamadı, bu davadan sonra 2016 yılında yine yerle alakalı bazı kişiler tarafından ‘tapu iptali' ve ‘tescil' davası açıldı. Bu davalar da 7 yıl kadar sürdü ve 2024 yılında neticelendi. Halen 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında" dedi.