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Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı

Adana’da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın’a yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana’da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

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Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı - Resim: 2

Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın’a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

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Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı - Resim: 3

Oyunu kullanan Can Şaşkın,” Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim” dedi.

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Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı - Resim: 4
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