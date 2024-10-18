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Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün "Toplum 2024" adlı Türkiye Toplumsal Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı.

Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı - Resim: 1

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı Eylül ayı araştırmasının sonuçları yayınlandı. Ekonomiden siyasete güvenlikten eğitime sağlıktan geleceğe kadar pek çok konunun detaylandırıldığı çalışmada dikkat çeken sonuçlar var.

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Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı - Resim: 2

18 yaş ve üzeri seçmenler baz alınarak 19 - 22 Eylül tarihleri arasında NUTS 2 bölgelerinde CATI ( bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirilen anketin örneklem büyüklüğü 1.514 kişi ve yüzde 95 güven düzeyinde ve hata payı da +/- 2,52 olarak hesaplanmıştır.

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Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı - Resim: 3

İşte Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anketin sonuçları...

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Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı - Resim: 4
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