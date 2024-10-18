Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün "Toplum 2024" adlı Türkiye Toplumsal Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı Eylül ayı araştırmasının sonuçları yayınlandı. Ekonomiden siyasete güvenlikten eğitime sağlıktan geleceğe kadar pek çok konunun detaylandırıldığı çalışmada dikkat çeken sonuçlar var.
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18 yaş ve üzeri seçmenler baz alınarak 19 - 22 Eylül tarihleri arasında NUTS 2 bölgelerinde CATI ( bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirilen anketin örneklem büyüklüğü 1.514 kişi ve yüzde 95 güven düzeyinde ve hata payı da +/- 2,52 olarak hesaplanmıştır.
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İşte Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anketin sonuçları...
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