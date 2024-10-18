Türkiye'nin röntgenini çeken en geniş kapsamlı anket açıklandı

18 yaş ve üzeri seçmenler baz alınarak 19 - 22 Eylül tarihleri arasında NUTS 2 bölgelerinde CATI ( bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirilen anketin örneklem büyüklüğü 1.514 kişi ve yüzde 95 güven düzeyinde ve hata payı da +/- 2,52 olarak hesaplanmıştır.