Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek!

Trabzon’dan Şavşat’ın maden köyüne gelerek kamp yapan Ahmet Yörük (40), yaptığı açıklamada ”Mesafe biraz uzak ama geldiğimizde buna değdiğini görüyoruz. Trabzon’da yeşilin tek bir tonunu görüyoruz. Bu dönemde yeşilin, sarının, turuncunun ve kırmızıya yakın renklerin bir çoğunu burada görebiliyoruz” dedi.