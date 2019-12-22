Türkiye'nin satılık adaları ! 4 ada ve 1 yarımada alıcısını bekliyor
Türkiye’de toplam değeri 457 milyon lira olan 5 ada ve yarımada, internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Alıcısını bekleyen adaların turizm ve konut imarı da bulunuyor.
Ege ve Akdeniz’deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü’ndeki 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı.
Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye’den de yatırımcılar adalar için teklif verdi.
Ancak teklifler istenilen değere ulaşmadığı için adaların satışı gerçekleşmedi. Türkiye karasularında yer alan özel mülk olan adaların bir kısmı turizm imarlıyken, bazıları da konut ve karma imar iznine sahip.