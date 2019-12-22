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  3. 22 Aralık 2019 17:15

Türkiye'nin satılık adaları ! 4 ada ve 1 yarımada alıcısını bekliyor

Türkiye’de toplam değeri 457 milyon lira olan 5 ada ve yarımada, internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Alıcısını bekleyen adaların turizm ve konut imarı da bulunuyor.

Türkiye'nin satılık adaları ! 4 ada ve 1 yarımada alıcısını bekliyor

Ege ve Akdeniz’deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü’ndeki 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı.

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Türkiye'nin satılık adaları ! 4 ada ve 1 yarımada alıcısını bekliyor

Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye’den de yatırımcılar adalar için teklif verdi.

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Türkiye'nin satılık adaları ! 4 ada ve 1 yarımada alıcısını bekliyor

Ancak teklifler istenilen değere ulaşmadığı için adaların satışı gerçekleşmedi. Türkiye karasularında yer alan özel mülk olan adaların bir kısmı turizm imarlıyken, bazıları da konut ve karma imar iznine sahip.

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Türkiye'nin satılık adaları ! 4 ada ve 1 yarımada alıcısını bekliyor

Kasım ayında satışa çıkarılan adaların büyüklükleri 27 bin metrekare ile 316 bin metrekare arasında değişirken, yarımada ise 76 bin metrekare yüzölçüme sahip.

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