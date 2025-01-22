Türkiye'nin Sibiryası'nda her şey buz tuttu
Sibirya soğuklarının vurduğu Ardahan'da termometreler eksi 23,3 dereceyi gösterdi. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
Kentte haftalardır devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 23,3 dereceye kadar düşmesi sonucu, ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları dondu.
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Otoparkı olmayan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramadı.
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Bölge halkından Alper Öner, soğuklardan olumsuz etkilendiklerini, özellikle sabah işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyledi.
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Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,7 olarak ölçülürken; ilçelerden Damal eksi 17,6, Göle eksi 27,1, Hanak eksi 23, Posof eksi 10,1, Çıldır eksi 22,4 oldu. (DHA)
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