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Türkiye'nin Sibiryası'nda her şey buz tuttu

Sibirya soğuklarının vurduğu Ardahan'da termometreler eksi 23,3 dereceyi gösterdi. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin Sibiryası'nda her şey buz tuttu - Resim: 1

Kentte haftalardır devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 23,3 dereceye kadar düşmesi sonucu, ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları dondu.

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Türkiye'nin Sibiryası'nda her şey buz tuttu - Resim: 2

Otoparkı olmayan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramadı. 

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Türkiye'nin Sibiryası'nda her şey buz tuttu - Resim: 3

Bölge halkından Alper Öner, soğuklardan olumsuz etkilendiklerini, özellikle sabah işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyledi.

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Türkiye'nin Sibiryası'nda her şey buz tuttu - Resim: 4

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,7 olarak ölçülürken; ilçelerden Damal eksi 17,6, Göle eksi 27,1, Hanak eksi 23, Posof eksi 10,1, Çıldır eksi 22,4 oldu. (DHA)

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