Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını
Bursa'da maden suyu kazısında bulunan ve 15 yıldır aralıksız akan kaplıcaya vatandaşlar akın etti.
Kaynak: İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Uludağ'ın eteklerinde maden suyu kazısında bulunan termal su halkın ilgisini çekti. 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan adeta bir Pamukkale'ye dönüştü.
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Binlerce kişi ücretsiz termal ve çamur için farklı şehirlerden bölgeye akın ediyor.
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İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma ile görsel güzelliğe de kavuştu.
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