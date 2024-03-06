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Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını

Bursa'da maden suyu kazısında bulunan ve 15 yıldır aralıksız akan kaplıcaya vatandaşlar akın etti.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını - Resim: 1
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Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını - Resim: 2

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Uludağ'ın eteklerinde maden suyu kazısında bulunan termal su halkın ilgisini çekti. 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan adeta bir Pamukkale'ye dönüştü. 

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Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını - Resim: 3

Binlerce kişi ücretsiz termal ve çamur için farklı şehirlerden bölgeye akın ediyor.

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Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını - Resim: 4

İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma ile görsel güzelliğe de kavuştu. 

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