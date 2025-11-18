Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum
Van'ın Başkale ilçesi sınır hattında yürütülen Türkiye-İran sınır duvarı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.
Türkiye'nin doğudaki en zorlu coğrafyalarından birinde, 3 bin 55 rakımlı Meydan Karakolu çevresinde sürdürülen çalışmalar, sınır güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip.
Başkale ilçesinde yer alan 6. Hudut Tugayı 4. Hudut Taburu sorumluluk bölgesinde, zorlu doğa şartlarına rağmen görev yapan Hudut Kartalları'nın kışın kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki fedakarlıkları devam ediyor.
Toplam uzunluğu 302 kilometre olan Türkiye-İran sınırının Başkale bölümündeki 142,5 kilometrelik kısım da tamamlanmak üzere.
Bu bölümde zorlu arazi şartları nedeniyle kullanılan iki farklı sistem ise dikkat çekiyor. 4 metre yüksekliğinde beton duvar, üzerinde 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telinin yer aldığı modüler beton duvarın yanı sıra zorlu bölgelerde ise 1 metre beton zemin üzerinde 5 metre çelik profil ve yine 90 santimetre jiletli tel bulunan modüler çelik duvar kullanılıyor.