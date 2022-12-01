Türkiye'nin tarihi hanında tam 22 mirasçısı çıktı!

DHA'nın haberine göre tarihi yapının tapu kayıtlarında; 'Kapanizade Hüseyin Hüsnü Örfü beldesi', 'Kapanizade örfü beldesi' yazılı olduğu için karışıklık çıktığını belirten Kapancıoğlu, "Dükkanların olduğu yerler çifte mülkiyet. Ortadaki boş alan, avlu olarak geçen 54 parsel ise tek mülkiyettir. Avlunun kullanımı ile ilgili talebim yok. Dedelerimin manevi olarak onurlandırılmasını, isimlerinin zikredilmesini istemekteyiz" dedi.