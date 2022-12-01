Türkiye'nin tarihi hanında tam 22 mirasçısı çıktı!
İzmir'de, Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Çakaloğlu Hanı arsasının büyük dedesi Kapanizade Hüseyin Hüsnü'ye ait olduğunu iddia eden Gündüz Kapancıoğlu'nun açtığı veraset ilamı davası ile 22 kişinin mirasçı olduğu belgelendi.
İzmir'in Konak ilçesi Ahmet Ağa Mahallesi'ndeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan ve Osmanlı padişahlarından 3'üncü Selim döneminde yapıldığı tahmin edilen Çakaloğlu Hanı ile ilgili yeniden kentte kazandırılması yönünde çalışmalar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
DHA'nın haberine göre tarihi yapının tapu kayıtlarında; 'Kapanizade Hüseyin Hüsnü Örfü beldesi', 'Kapanizade örfü beldesi' yazılı olduğu için karışıklık çıktığını belirten Kapancıoğlu, "Dükkanların olduğu yerler çifte mülkiyet. Ortadaki boş alan, avlu olarak geçen 54 parsel ise tek mülkiyettir. Avlunun kullanımı ile ilgili talebim yok. Dedelerimin manevi olarak onurlandırılmasını, isimlerinin zikredilmesini istemekteyiz" dedi.
Çakaloğlu Hanı arsasının, büyük dedesi Kapanizade Hüseyin Hüsnü'ye ait olduğunu iddia eden Gündüz Kapancıoğlu, 31 Mart 2014'te İzmir 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veraset ilamı davası açtı. Kapancıoğlu dahil 22 kişinin, 7 Mayıs 2015'te, Kapanizade Hüseyin Hüsnü'nün mirasçısı olduğu belgelendi. Bunun üzerine Kapancıoğlu, 30 Mayıs'ta İzmir 10'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne miras bırakanın, ölümü sonrasında tüm mal varlığının tespit edilmesi talebiyle tereke davası açtı.
Tarihi Çakaloğlu Hanı özelinde, Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde yer alan çifte mülkiyet anlamındaki örfü belde uygulamasının olduğunu dile getiren Kapancıoğlu, tapuda 54 parsel olarak yer alan avlu bölümünün de dedesi üzerine tek mülkiyet olduğunu söyledi. Kapancıoğlu, 54 parselin tapu kaydına isimlerinin yer alması için dava açacaklarını kaydetti.