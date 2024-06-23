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Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tarihin tanığı 884 mühür, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilenmeye başladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tarihin tanığı 884 mührü, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilediklerini duyurdu.

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Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı - Resim: 2

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'müzün envanterinde bulunan, tarihin kadim tanığı mühürlerimizi; Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergiliyoruz. Tarih boyunca devlet disiplini ve makam iradesinin bir göstergesi olan, belgelere hukuki kimlik kazandıran 884 parça mührümüzü; 5 yıl süren yoğun bir çalışmayla inceledik, literatürdeki yerlerini belirledik. Yüzyıllar öncesinden bugüne gelen mühürlerimizin her biri; kendi hikayesiyle, ilgililerini bekliyor" dedi.

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Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı - Resim: 3

Özhaseki, paylaşımında ayrıca mühürlerin özelliklerinin anlatıldığı bir videoya yer verdi. (DHA)

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Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı - Resim: 4
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