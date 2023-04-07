Türkiye'nin tarihiydi... Binlerce turist akın ediyordu... Geriye sadece bu kaldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ‘Eski Antakya Evleri’nin olduğu tarihi cadde enkaz yığına döndü.
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Kurtuluş Caddesi, yaşanan depremlerin ardından adeta enkaz yığınına döndü.
‘Eski Antakya Evleri’nin bulunduğu cadde savaş ortamını aratmazken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Birçok iş ocaklarının, otellerin, lokantaların bulunduğu tarihi cadde, tekrardan ayağa kalmak için gün sayıyor.
Tarihi caddeyi yapacakları çalışmalar ile eski günlerine döndürmek istediklerini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “12 yıldır tarihi doku üzerine çok çalıştık. Hem geleneksel yapımızı hem de tarihi kültür varlıklarımızı korumak istiyoruz. Yaşanan depremlerden dolayı Hatay'da özellikle tarihi dokuda, kültürel varlıklarımızda yıkım oldu. Bizde bir an önce kültürel varlıklarımızı tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz ama bunun belli bir prosedürü var. Öncelikle Kültür Bakanlığı bu tarihi doku içerisindeki kültür varlıklarını tespit edecek. Ardından kültür varlıklarımızın planlaması ve projesi yapıldıktan sonra gerek kamu gerekse de özel sektör kendine ait yapıları ayağa kaldırmak zorundadır. Biz bunu canı gönülden istiyoruz ve sabırsızlanıyoruz” dedi.