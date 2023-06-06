Türkiye'nin tatil cenneti şantiyeye döndü

Biyolojik çeşitlilik açısından Aydın bölgesinin en zengin alanlarından birinin Kuşadası ve çevresi olduğunu belirten EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası, 1980’li yıllardan sonra gelişen turizmle birlikte ekolojik açıdan hassas olan bölgelerini yitirmeye başlamıştır. Sadece doğal alanlarını değil tarım alanlarının büyük bir bölümünü de yitiren Kuşadası’nda zeytin ağaçları ve yüzlerce hektarlık şeftali bahçelerinin ve bostan tarlalarının yerlerinde bugün lüks villalar yükselmiştir. Şimdi de Kuşadası’nda devam eden yapılaşmalar, mutlak korunması gereken makilik ve ormanlık alanlara kaymaya başladı. Günümüze kadar korunarak gelmiş ormanlık alanlar, yaban hayatı ve nadir bitki türlerinin olduğu makilik bölgelerde mantar gibi türeyen binalar yükselmeye devam ediyor. Bununla birlikte yaban hayatı da yok oluyor. Kuşadası’nın zengin bitki çeşitliliğini zarar veren, yaban hayatını sıkıntıya sokan, doğal peyzajını bozan, iklimini değiştiren ve en önemlisi de yaşamsal ihtiyaç olan su sorunları oluşturacak kırsaldaki bu projelere izin verilmemelidir” dedi.