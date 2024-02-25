Türkiye'nin tatil cennetinde kedi-köpek katliamı

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından bölgeye ulaşan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, kedi ve köpeklerin kim ya da kimlerin zehirlediğini tespit etmek için özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu da olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Soruşturma sürüyor.