Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı
İzmir’in Çeşme ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti.
İzmir’in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme’de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arife gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Çeşme’nin nüfusu bayramın birinci gününden 1 milyonu geçti.
Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.
Almanya’dan gelen Elmas Demirhan, Çeşme’yi çok sevdiğini belirterek, “Tatilimiz çok güzel geçiyor. Almanya’dan arabayla geldik. Bayram tatiline denk geldik. Çok yoğun ve plajlar çok dolu fakat ortam çok güzel. Burayı çok seviyoruz, her sene gelmeye çalışıyoruz. Denize dün girdik ve burada otel tuttuk. Buradaki ikinci günümüz” dedi.
Elmas Demirhan’ın oğlu Poyraz Tan Demirhan ise, “Tatil çok güzel geçiyor. Çeşme’ye dördüncü kez geliyorum. Denizi de çok güzel buranın” diye konuştu.