Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı

Almanya’dan gelen Elmas Demirhan, Çeşme’yi çok sevdiğini belirterek, “Tatilimiz çok güzel geçiyor. Almanya’dan arabayla geldik. Bayram tatiline denk geldik. Çok yoğun ve plajlar çok dolu fakat ortam çok güzel. Burayı çok seviyoruz, her sene gelmeye çalışıyoruz. Denize dün girdik ve burada otel tuttuk. Buradaki ikinci günümüz” dedi.