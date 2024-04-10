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Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da, bayramın ilk günü sahillerde yoğunluk oluştu. İlçede hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 25 ila 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu - Resim: 1
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Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu - Resim: 2

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. 

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Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu - Resim: 3

Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu.

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Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu - Resim: 4

Bazı tatilciler denize girerken, bazıları şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti.

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