Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 14 helikopter, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 orman işçisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dün Güvercinlik Mahallesi`ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.