Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından zarar gören ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 14 helikopter, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 orman işçisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dün Güvercinlik Mahallesi`ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
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Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.
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Görüntülerde, yanan alanlar ve orman söndürme işçilerinin bölgede halen yürüttüğü soğutma çalışmaları da yer aldı.
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