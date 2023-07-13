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  4. Türkiye'nin cenneti, cehenneme döndü! Kahreden manzara

Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından zarar gören ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara - Resim: 1

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 14 helikopter, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 orman işçisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dün Güvercinlik Mahallesi`ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara - Resim: 2

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

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Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara - Resim: 3

Görüntülerde, yanan alanlar ve orman söndürme işçilerinin bölgede halen yürüttüğü soğutma çalışmaları da yer aldı.

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Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden manzara - Resim: 4
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