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Türkiye'nin tatil cennetinden mide bulandıran görüntü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi’nde bulunan dere, hem kötü kokusu hem de görüntüsüyle vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tatil cennetinden mide bulandıran görüntü - Resim: 1

Bölgede yaşayan vatandaşlar, dere yatağından yayılan ağır kokunun özellikle sıcak havalarda daha da dayanılmaz hale geldiğini belirtiyor. 

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Türkiye'nin tatil cennetinden mide bulandıran görüntü - Resim: 2

Kirliliğin çevre sağlığını tehdit ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Bu görüntü Marmaris’e hiç yakışmıyor. Her yıl aynı manzarayla karşılaşıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Türkiye'nin tatil cennetinden mide bulandıran görüntü - Resim: 3

Derenin bakım ve temizliğinden sorumlu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ ekiplerine seslenen vatandaşlar, kalıcı bir çözüm talep ediyor.

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Türkiye'nin tatil cennetinden mide bulandıran görüntü - Resim: 4
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