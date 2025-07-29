Türkiye'nin tatil cennetinden mide bulandıran görüntü
Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi’nde bulunan dere, hem kötü kokusu hem de görüntüsüyle vatandaşların tepkisini çekiyor.
Kaynak: İHA
Bölgede yaşayan vatandaşlar, dere yatağından yayılan ağır kokunun özellikle sıcak havalarda daha da dayanılmaz hale geldiğini belirtiyor.
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Kirliliğin çevre sağlığını tehdit ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Bu görüntü Marmaris’e hiç yakışmıyor. Her yıl aynı manzarayla karşılaşıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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Derenin bakım ve temizliğinden sorumlu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ ekiplerine seslenen vatandaşlar, kalıcı bir çözüm talep ediyor.
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