Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi! Sahillere akın ettiler
Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla sahiller doldu taştı. Kimi güneşin keyfini çıkardı, kimi de denize girdi.
Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları artmaya başladı. Antalya'da termometreler 20 dereceyi gösterdi.
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Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı.
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18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz’in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.
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