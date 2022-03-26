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Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi! Sahillere akın ettiler

Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla sahiller doldu taştı. Kimi güneşin keyfini çıkardı, kimi de denize girdi.

Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi! Sahillere akın ettiler - Resim: 1

Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları artmaya başladı. Antalya'da termometreler 20 dereceyi gösterdi. 

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Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi! Sahillere akın ettiler - Resim: 2

 Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi! Sahillere akın ettiler - Resim: 3

Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı. 

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Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi! Sahillere akın ettiler - Resim: 4

18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz’in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

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