Türkiye'nin tek jeoparkı Kula, ziyaretçilerini bekliyor

Kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini barındıran Manisa'nın Kula ilçesinde, salgın sonrasında daha çok ziyaretçi ağırlamak için çalışmalar sürüyor.

Kula, 18. yüzyıldan kalma tarihi evleri, çarşısı, volkanları, peribacaları, bazalt sütunları, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok güzellik barındırıyor.