Türkiye'nin tek jeoparkı Kula, ziyaretçilerini bekliyor
UNESCO tarafından da tescillenen binlerce yıl önce patlamış volkanların oluşturduğu Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark'ı ziyaretçi merkezi haline geldi.
Kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini barındıran Manisa'nın Kula ilçesinde, salgın sonrasında daha çok ziyaretçi ağırlamak için çalışmalar sürüyor.
Kula, 18. yüzyıldan kalma tarihi evleri, çarşısı, volkanları, peribacaları, bazalt sütunları, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok güzellik barındırıyor.
Salgın öncesinde yıllık 100 binden fazla turistin ziyaret ettiği ilçede, Covid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısı 30 binlere kadar düştü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi, Covid-19 döneminde, turizm alanlarında bir dizi çalışma gerçekleştirdi.
UNESCO tarafından da tescillenen binlerce yıl önce patlamış volkanların oluşturduğu Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na ziyaretçi merkezi yapılması için proje hazırlandı.
Toplam 2 milyon 659 bin 800 lira yatırım bedelli proje kapsamında 30 dönümlük alanda, araç park alanları, restoran, idari ofisler, eğitim atölyeleri, seminer salonları ve jeopark müzesi yapılacak.
Salgın döneminde ilçede 4 tarihi konak, restore edilerek hizmete açıldı. İki konakta ise restorasyon çalışmaları devam ediyor.